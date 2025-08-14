Благодаря газовикам в Казани удалось избежать 12,5 тысячи аварий

247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ газовикам для проведения проверки плит и водонагревательных колонок

Фото: Реальное время

Газоснабжение приостановлено в доме №5 по улице Воровского в Казани по инициативе управляющей компании «Меридиан». Причиной отключения стали планово-предупредительные работы в подъезде №1, пишет пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.



Восстановление газоснабжения будет произведено после предоставления УК акта печной службы.



ООО «Газпром трансгаз Казань» сообщает, что в этом году сотрудники компании предотвратили более 12,5 тысячи происшествий, в том числе во время технического обслуживания многоквартирных домов.

В этом году 247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ газовикам для проведения проверки плит и водонагревательных колонок. Общая сумма штрафов составила почти 900 тыс. рублей.

Рената Валеева