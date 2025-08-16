Выполнение дорожных работ в рамках программы «Наш двор» в Татарстане достигло 91%

Динамика за последние две недели составила 9%

Выполнение дорожных работ в рамках программы «Наш двор» достигло 91%. Динамика за последние две недели составила 9%, рассказала на совещании в Доме правительства Татарстана директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Установление малых архитектурных форм на сегодня составляет 70%. В 365 дворах монтаж оборудования завершен, в 134 — продолжается. Во второй половине августа в Татарстане проверят ход благоустройства. Запланированы выезды в Мамадышский, Нижнекамский, Нурлатский, Агрызский, Бугульминский, Альметьевский районы, а также в Приволжский район Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С января татарстанцы подали 6,1 тыс. обращений, касающихся программы «Наш двор». В частности, за последние две недели поступило 655 заявок.

Раис республики Рустам Минниханов поручил главам районов следить за выполнением работ по программе «Наш двор». Он подчеркнул, что это возможность пообщаться с жителями, узнать их потребности и интересы.

Напомним, по состоянию на 7 августа в Казани программа была выполнена на 85%. В числе завершенных объектов — дворы домов №76, 78, 80, 84, 88 по проспекту Победы и №1 по улице Чишмяле.

Галия Гарифуллина