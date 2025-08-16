Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати

В четвертьфинале уроженка Казани обыграла Варвару Грачеву, представлявшую Францию

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати.

Игра длилась всего 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2. Теперь Кудерметовой предстоит встретиться либо с Жасмин Паолини (Италия), либо с Кори Гауфф (США).

Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 третий раз в карьере.

В четвертьфинале уроженка Казани обыграла Варвару Грачеву, представлявшую Францию. Ранее Кудерметова одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт.



Галия Гарифуллина