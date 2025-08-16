Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати
В четвертьфинале уроженка Казани обыграла Варвару Грачеву, представлявшую Францию
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати.
Игра длилась всего 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2. Теперь Кудерметовой предстоит встретиться либо с Жасмин Паолини (Италия), либо с Кори Гауфф (США).
Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 третий раз в карьере.
В четвертьфинале уроженка Казани обыграла Варвару Грачеву, представлявшую Францию. Ранее Кудерметова одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт.
