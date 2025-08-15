Новости спорта

09:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати

08:29, 15.08.2025

Она одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт

Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Она одержала победу над представительницей Польши Магдой Линетт и прошла в четвертьфинал турнира. Теперь Кудерметовой предстоит сыграть с представляющей Францию Варварой Грачевой.

Напомним, равнее теннисистка проиграла во втором круге парного турнира в Монреале. В паре с бельгийкой Элизе Мертенс уроженка Казани уступила паре Анастасии Пановой (Россия) и Ханьюй Го (Китай).

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также