Фото: Максим Платонов

Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину.

На данный момент этот вопрос обсуждается.

Также Дарчиев сообщил, что в переговорах в визовой сфере перемены происходят очень медленно.

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в феврале 2022 года. Ранее регулярные рейсы осуществлял только «Аэрофлот» из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на ПМЭФ, что компания готова к возобновлению рейсов в США при достижении соответствующих договоренностей между властями двух стран.

В июне глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что при возобновлении авиасообщения между Россией и США необходимо обеспечить защиту российских самолетов от каких-либо санкций.

Денис Петров