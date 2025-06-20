Росавиация: самолеты должны быть защищены от санкций при возобновлении авиасообщения с США

Фото: Максим Платонов

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что при возобновлении авиасообщения между Россией и США необходимо обеспечить защиту российских самолетов от каких-либо санкций. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

— Очень важно, чтобы была обеспечена безопасность в отношении воздушных судов, которые будут прибывать в США — чтобы не было никаких санкций в отношении них, — подчеркнул Ядров.

Он напомнил, что санкции против российских перевозчиков и ограничения на использование воздушного пространства были введены американской стороной.

— Поэтому будем смотреть, как [американские] коллеги в этой части будут двигаться, — добавил глава Росавиации, отвечая на вопрос о возможности возобновления рейсов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Прямое авиасообщение между Россией и США было приостановлено в феврале 2022 года. Ранее регулярные рейсы осуществлял только «Аэрофлот» из Москвы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил на ПМЭФ, что компания готова к возобновлению рейсов в США при достижении соответствующих договоренностей между властями двух стран.

Рената Валеева