Призовой фонд чемпионата России по боксу-2025 увеличили до 130 млн рублей

Призовой фонд чемпионата России по боксу, который пройдет в 2025 году, составит 130 млн рублей. Об этом объявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

— В честь 130-летия отечественного бокса мы хотим еще больше замотивировать участников чемпионата России. Общий призовой фонд составит 130 млн рублей, — заявил Кремлев, чьи слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Кроме того, 13 лучших судей турнира получат по миллиону рублей.

— Мы все делаем для наших спортсменов. Пусть родители, когда отдают детей в бокс, знают, что бокс — это не только спорт, но и социальный лифт, когда человек может обеспечивать свою семью. Бокс — флагман спорта!, — подчеркнул глава IBA.

Стоит отметить, что изначально призовой фонд чемпионата России-2025 был утвержден в размере 35,1 млн рублей, где чемпионам полагалось по 2 млн рублей, серебряным призерам — по 350 тысяч, бронзовым — по 175 тысяч.

Чемпионат посвящен памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы.

