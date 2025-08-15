Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, приглашение принято
Трамп сообщил, что разговаривал с Лукашенко об освобождении политических заключенных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа посетить Минск с семьей. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приглашение было принято.
Напомним, телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся сегодня, 15 августа. В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонней повестки, региональная тематика и ситуация в горячих точках, включая Украину.
В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что разговаривал с Лукашенко об освобождении политических заключенных.
— Я провел замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью моего звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных, — написал Трамп.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».