Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, приглашение принято

Трамп сообщил, что разговаривал с Лукашенко об освобождении политических заключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил президента США Дональда Трампа посетить Минск с семьей. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приглашение было принято.

Напомним, телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся сегодня, 15 августа. В ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонней повестки, региональная тематика и ситуация в горячих точках, включая Украину.

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что разговаривал с Лукашенко об освобождении политических заключенных.

— Я провел замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью моего звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных, — написал Трамп.

Рената Валеева