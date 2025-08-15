Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор
Какие темы обсуждались в ходе беседы, неизвестно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных. Разговор завершился в 16.46 мск.
В этом месяце Лукашенко уже созванивался с Владимиром Путиным 8 августа после личной встречи на Валааме 1 августа.
