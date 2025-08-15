Новости общества

Лукашенко и Трамп провели телефонный разговор

17:03, 15.08.2025

Какие темы обсуждались в ходе беседы, неизвестно

Фото: скриншот из видео «Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным 19 мая» с канала « Новости 24/7»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Трамп заявил, что обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных. Разговор завершился в 16.46 мск.

В этом месяце Лукашенко уже созванивался с Владимиром Путиным 8 августа после личной встречи на Валааме 1 августа.

Рената Валеева

