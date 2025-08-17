Индивидуальные инвестиции демонстрируют рост во втором квартале 2025 года

За второй квартал 2025 года прирост ИИС составил почти 94 тысячи счетов

Фото: Дарья Пинегина

Количество индивидуальных инвестиционных счетов в России превысило отметку в 6,2 млн единиц, за второй квартал 2025 года прирост ИИС составил почти 94 тыс. счетов. Такими данными поделились на официальном портале Центробанка РФ.

Объем активов на ИИС достиг 680 млрд рублей, показав квартальный рост на 7% и годовой прирост в 29%. Такой результат стал возможен благодаря значительному притоку средств и положительной переоценке российских облигаций.

Чистый приток средств на брокерские счета составил 39 млрд рублей, что превышает показатель первого квартала (36 млрд рублей). При этом отток средств — около 1 млрд рублей.

В среднем размер брокерских ИИС увеличился до 105 тыс. рублей, хотя на большинстве счетов остаток не превышает 10 тыс. рублей. Без учета небольших счетов средний размер ИИС у брокеров достиг 1,07 млн рублей. В сегменте доверительного управления средний размер счета составил 212 тыс. рублей, что является максимальным показателем с конца 2021 года.

Эксперты связывают рост популярности ИИС с ожидаемым снижением ключевой ставки Банка России и ослаблением геополитической напряженности. Дополнительным стимулом служит снижение доходности по банковским вкладам — максимальная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках снизилась до 18,3% годовых.

Ранее сообщалось, что Центробанк объявил о снятии ограничений на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из стран, признанных недружественными.



Наталья Жирнова