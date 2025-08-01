ЦБ смягчил валютные ограничения для новых инвесторов из недружественных стран

Данное решение направлено на стимулирование притока капитала и поддержку российской экономики в условиях действующих санкций

Центробанк объявил о снятии ограничений на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для зарубежных инвесторов из стран, признанных недружественными, при условии их прихода на российский рынок с новыми инвестициями. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Данное решение направлено на стимулирование притока капитала и поддержку российской экономики в условиях действующих санкций.

— Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам, — говорится в официальном сообщении ЦБ.

Регулятор также уточнил, что иностранные лица, которым в настоящее время открыты счета типа «С», смогут осуществлять инвестиции через специально предназначенные для этого счета типа «Ин», при условии использования «новых» денежных средств.

При этом активы, учитываемые на счетах «С», по-прежнему будут находиться под ограничениями. Их использование для новых инвестиций не предусмотрено.

Банк России официально заявил, что не занимается искусственным ослаблением или укреплением рубля и не имеет никаких целевых или плановых показателей по нему.



Рената Валеева