Мишустин призвал страны ЕАЭС снять ограничения для свободного движения товаров

За январь — март текущего года ВВП объединения увеличился на 2%

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжить снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг и капитала. Об этом он заявил в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.

— Дальнейшая совместная работа по укреплению интеграционных механизмов — в интересах всех наших государств. Необходимо продолжать снимать ограничения для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Совершенствовать деловую среду, — цитирует Мишустина РИА «Новости».

По словам премьер-министра, по итогам 2024 года ВВП ЕАЭС вырос на 4,4%.

— За январь — март текущего года увеличился на 2%, что во многом происходит за счет роста объемов промышленного производства, строительства, выпуска сельхозпродукции, розничной торговли, инвестиций в основной капитал, — добавил он.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин предложил создать в ЕАЭС единую цифровую инвестиционную платформу.

Галия Гарифуллина