В России ужесточат требования к работе курьеров

Устроиться доставщиком будет невозможно при наличии судимости, а доставлять продукты будет запрещено без медкнижки

Фото: Мария Зверева

В Государственной думе разрабатывается ряд законодательных инициатив по регулированию деятельности курьеров. Об этом сообщил Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере МАХ.

Новые меры предусматривают запрет на работу курьерами для лиц, имеющих судимость за определенные преступления. Кроме того, планируется ужесточить административную ответственность за доставку продуктов без медицинской книжки.

Региональные власти уже принимают меры по ограничению работы в сфере доставки. В 32 субъектах РФ введен запрет на трудоустройство в качестве курьеров иностранных граждан, работающих по патентам. В Санкт-Петербурге принято решение о полном запрете работы курьерами для мигрантов, аналогичные ограничения ранее были введены для водителей такси.

Субъекты РФ получат дополнительные полномочия по контролю качества услуг в сфере доставки. Региональные власти смогут вводить обязательную аттестацию для курьеров и таксистов, которая будет включать проверку уровня владения русским языком и знаний правил общественного поведения.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Госдуму внесен законопроект, направленный на сохранение мер поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в высшие и средние специальные учебные заведения.

Дмитрий Зайцев