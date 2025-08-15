Леонов: Казань является одним из самых подготовленных для проведения Олимпиады городов России

«Если нам доверят — конечно, сделаем, тем более все у нас для этого есть», — заявил он

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что на данный момент Казань входит в число городов, спортивная инфраструктура которых наиболее подготовлена для проведения летних Олимпийских игр.

— Если нам доверят — конечно, сделаем. Тем более все у нас для этого есть. Мы уже проходили этот путь: в свое время рассматривали заявку на летние юношеские Олимпийские игры, была возможность. Понятно, что нужно будет обновить где-то инфраструктуру, но в целом, думаю, что сегодня Казань — один из самых подготовленных городов с точки зрения инфраструктуры по летним видам спорта, — сказал он в диалоге с ТАСС.

Напомним, в июне Олимпийские комитеты России и Сербии договорились разработать и подписать меморандум о сотрудничестве для развития олимпийского движения в обеих странах. Ожидается, что документ станет основой для дальнейшего развития олимпийского движения.



Галия Гарифуллина