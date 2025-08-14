Гатиятулин назвал задачи «Ак Барса» на предсезонных матчах

Тренерский штаб рассчитывает опробовать новые наработки

Фото: Реальное время

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин озвучил задачи команды на предсезонных матчах. По его словам, необходимо опробовать новые наработки до начала сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В четверг «Ак Барс» крупно обыграл «Нефтехимик» в Казани в контрольной встрече.

— Сейчас смогли опробовать свои наработки. Задачи сейчас — вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, но работы еще предстоит много, подготовка продолжается, — сказал Гатиятулин.

Основное время матча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 4:1. В овертайме казанская команда забросила еще одну шайбу.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 августа с «Ладой» в Тольятти, а 22 числа сыграет с московским «Динамо» в гостях.

Зульфат Шафигуллин