Гатиятулин назвал задачи «Ак Барса» на предсезонных матчах
Тренерский штаб рассчитывает опробовать новые наработки
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин озвучил задачи команды на предсезонных матчах. По его словам, необходимо опробовать новые наработки до начала сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В четверг «Ак Барс» крупно обыграл «Нефтехимик» в Казани в контрольной встрече.
— Сейчас смогли опробовать свои наработки. Задачи сейчас — вспомнить хорошие отрезки из прошлого сезона и воплотить какие-то новые идеи тренерского штаба, которые появились за лето. Местами это получилось, но работы еще предстоит много, подготовка продолжается, — сказал Гатиятулин.
Основное время матча между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершилось со счетом 4:1. В овертайме казанская команда забросила еще одну шайбу.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 19 августа с «Ладой» в Тольятти, а 22 числа сыграет с московским «Динамо» в гостях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».