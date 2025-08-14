Депутат предложил отложить закон о локализации такси из-за неготовности российского автопрома

Преждевременное внедрение закона стимулирует рост нелегального сектора таксомоторных перевозок

Фото: Динар Фатыхов

Фракция ЛДПР в Госдуме выступила за перенос сроков вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в такси, до тех пор, пока отечественный автопром не будет готов обеспечить необходимый объем производства. Об этом заявил первый замруководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

— Необходимо отложить практическое внедрение закона о локализации до момента готовности отрасли отечественного производства легковых автомобилей, — цитирует депутата ТАСС.

Наумов считает, что преждевременное внедрение закона стимулирует рост нелегального сектора таксомоторных перевозок, ставя легальных перевозчиков в невыгодное положение. По его оценкам, до миллиона самозанятых водителей, составляющих основу таксомоторных перевозок за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, уже были вынуждены уйти в «серую зону» из-за непосильных требований закона.

Среди ключевых препятствий депутат назвал высокую стоимость страховых полисов ОСАГО и ОСГОП, обязательную регистрацию в реестрах и прохождение медосмотров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уход водителей в тень — это прямые потери для бюджета в виде неуплаченных налогов, которые могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Мы выталкиваем экономически активных граждан за рамки правового поля, создавая социальное напряжение и риски. И, конечно же, вопросы безопасности водителей, пассажиров, пешеходов, общества в целом, — отметил Наумов.

В качестве альтернативы ЛДПР предлагает создать государственный лизинговый механизм для водителей-самозанятых, с льготными программами, аналогичными тем, что существуют для покупателей сельхозтехники. Это, по мнению депутата, поможет поддержать легальный сектор таксомоторных перевозок и стимулировать использование отечественных автомобилей.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на локализацию автомобилей такси. В России также утвердили список из 8 автомобилей, которые могут использоваться в такси. В основном это машины отечественного производства: Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura.

Рената Валеева