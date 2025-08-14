Россия вернет сертификацию импортного цемента для защиты внутреннего рынка

Данное решение направлено на борьбу с некачественным цементом, поступающим из-за рубежа

Фото: Илья Репин

В России планируется вернуть обязательную сертификацию импортируемого цемента для защиты внутреннего рынка. Такое поручение дал ведомствам первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам совещания, посвященного развитию отрасли строительных материалов, сообщили в пресс-службе правительства.

— Для стабилизации ситуации на рынке и защиты внутреннего рынка первый вице-премьер поручил рассмотреть необходимость возвращения к обязательной сертификации каждой партии ввозимой продукции, — говорится в сообщении.

Это решение направлено на борьбу с некачественным цементом, поступающим из-за рубежа, и поддержку отечественных производителей. Возврат к обязательной сертификации позволит контролировать соответствие импортной продукции российским стандартам и требованиям безопасности.

Одновременно с этим в России планируется увеличить объемы производства цемента. К концу 2026 года ожидается запуск четырех крупных инвестиционных проектов, которые позволят нарастить производственные мощности суммарно на 2,7 млн тонн цемента в год. Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в более чем 20 млрд рублей.

Мантуров также поручил провести анализ экономической целесообразности использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве и сопоставить планы по жилищному строительству до 2027 года с необходимыми объемами производства цемента.

Рената Валеева