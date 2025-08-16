В Татарстане вырос спрос на подержанные автомобили

Лидером продаж на вторичном рынке по-прежнему остается продукция отечественного автопрома

Автомобильный рынок Татарстана демонстрирует положительную динамику: в июле 2025 года интерес к автомобилям с пробегом увеличился на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Авто».

Лидером продаж на вторичном рынке остается продукция отечественного автопрома. Наибольший спрос среди покупателей зафиксирован на автомобили марки Lada, которые заняли 22,8% от общего объема интереса. В пятерку самых востребованных марок также вошли Kia (10%), Hyundai (7,3%), Toyota (6%) и Volkswagen (5,5%).

Особую динамику показал рост интереса к определенным брендам. Значительно увеличился спрос на автомобили Kia (+31,5%), Mercedes-Benz (+15,9%), Volkswagen (+13,7%), Renault (+13,6%) и Toyota (+13,2%). Среди отдельных моделей наибольший рост продемонстрировали Toyota RAV4 (+43,1%), Mercedes-Benz (+40,4%), Kia Rio (+29,8%), Kia Sportage (+28,1%) и Volkswagen Tiguan (+26,5%).

Эксперты связывают рост интереса к подержанным автомобилям с несколькими факторами: снижением цен на популярные модели, уменьшением ключевой ставки и изменением условий банковских депозитов.

Структура предложений на рынке в том числе отражает текущую ситуацию. Наибольшее количество объявлений о продаже приходится на автомобили марки Lada(22,4%). За ней следуют Kia (8,8%), Hyundai (6,6%), Volkswagen (5,1%) и Toyota (4,6%).

