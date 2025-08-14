Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону

В городе повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили

Фото: Мария Зверева

Среди 13 раненых в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону оказались двое детей. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Информация уточняется. Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах, — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Слюсаря, из домов были эвакуированы 212 человек. Для горожан действует пункт временного размещения.



— На месте работают саперы. После того, как они завершат, будет снято оцепление, и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба, — добавил врио губернатора.

О том, что в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА ранения получили 13 человек, стало известно сегодня утром. Тогда медики оценивали состояние двоих пострадавших как тяжелое.

Галия Гарифуллина