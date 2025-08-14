Аргентинский футболист Вада попрощался с «Рубином»

Полузащитник написал прощальное письмо в своем аккаунте в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник Валентин Вада попрощался с «Рубином». Аргентинский футболист опубликовал прощальное обращение клубу в своем аккаунте в соцсетях.

— Спасибо, Рубин. Благодарю за два невероятных года вместе, за то, что дали возможность почувствовать себя частью этой прекрасной команды. Желаю вам всего наилучшего, — написал футболист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Контракт Вады с «Рубином» истек 30 июня. Клуб вел переговоры с футболистом о продлении соглашения. Информации о договоренности сторон не было. «Рубин» пока не сообщал о расставании с игроком.



Вада провел за казанский клуб 52 матча, забил шесть голов и отдал семь голевых ассистов.

Зульфат Шафигуллин