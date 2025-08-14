Новости экономики

16:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Татарстану спишут 44,5 млрд рублей госдолга

13:45, 14.08.2025

Напомним, госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составлял 99,1 млрд рублей. О возможности списать половину стало известно в апреле

Татарстану спишут 44,5 млрд рублей госдолга
Фото: Динар Фатыхов

До конца 2029 года Татарстану спишут 44,5 миллиарда рублей госдолга. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в Минфине республики.

Списывать начнут в 2026-м. Такая возможность появится по мере подтверждения расходов на поддержку инвестиций, инфраструктурные проекты, в том числе в сфере ЖКХ.

Напомним, госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составлял 99,1 млрд рублей. О возможности списать половину стало известно в апреле.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть718.9
  • Нижнекамскнефтехим88.6
  • Казаньоргсинтез78.8
  • КАМАЗ95.4
  • Нижнекамскшина44.5
  • Таттелеком0.678