Татарстану спишут 44,5 млрд рублей госдолга
До конца 2029 года Татарстану спишут 44,5 миллиарда рублей госдолга. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в Минфине республики.
Списывать начнут в 2026-м. Такая возможность появится по мере подтверждения расходов на поддержку инвестиций, инфраструктурные проекты, в том числе в сфере ЖКХ.
Напомним, госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составлял 99,1 млрд рублей. О возможности списать половину стало известно в апреле.
