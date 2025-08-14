Татарстану спишут 44,5 млрд рублей госдолга

Фото: Динар Фатыхов

До конца 2029 года Татарстану спишут 44,5 миллиарда рублей госдолга. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в Минфине республики.

Списывать начнут в 2026-м. Такая возможность появится по мере подтверждения расходов на поддержку инвестиций, инфраструктурные проекты, в том числе в сфере ЖКХ.

Напомним, госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составлял 99,1 млрд рублей. О возможности списать половину стало известно в апреле.

Денис Петров