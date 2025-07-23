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Минниханов: в бюджет Татарстана поступило 326,4 млрд рублей за первое полугодие

09:48, 23.07.2025

Госдолг республики в то же время составил 99,1 млрд рублей

Минниханов: в бюджет Татарстана поступило 326,4 млрд рублей за первое полугодие
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

За первое полугодие объем поступлений в бюджет Татарстана составил 326,4 млрд рублей, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в доме правительства РТ.

Доход в бюджет республики составил 276,4 млрд рублей. Таким образом, годовой план по сбору собственных доходов был выполнен на 54,5% за первые шесть месяцев.

В то же время госдолг Татарстана на начало второй половины 2025 года составляет 99,1 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

— Данные показатели — не повод для спокойствия. Исполнение бюджета в текущем году очень напряженное. Снижаются поступления по налогу на прибыль по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане поступления по налогу на прибыль снизились за первое полугодие более чем на 2 млрд рублей.

Дарья Сайфиева

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