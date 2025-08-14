Татарстан не вошел в топ регионов-лидеров по числу студенческих конструкторских бюро

Наибольшее количество таких организаций насчитывается в Москве, Башкортостане и Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов

Татарстан не вошел в пятерку регионов-лидеров по количеству студенческих конструкторских бюро (СКБ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Наибольшее количество таких бюро насчитывается в Москве (66 организаций), Башкортостане (30 организаций), Санкт-Петербурге (29 организаций), а также в Новосибирской (25 организаций) и Томской областях (21 организация).

В целом по стране количество индустриальных партнеров у студенческих конструкторских бюро за год выросло вдвое. 529 учреждений из 78 регионов России смогли за прошлый год привлечь к совместной деятельности более 1 тыс. индустриальных компаний.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Самые популярные направления деятельности в студенческих конструкторских бюро прямо сейчас — информационные и аддитивные технологии, робототехника и биотехнологии. Всего в СКБ задействовано более 83 тыс. студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых, и все они, объединенные живым интересом к инженерной деятельности, способствуют достижению нашей страной технологического лидерства, — сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Напомним, в Татарстане создадут межведомственный координационный совет, который займется подготовкой кадров в сфере среднего и высшего образования. Одной из его задач станет разработка конкурса для распределения студентов на бюджетные места до 1 сентября 2025 года.

Галия Гарифуллина