В Татарстане создадут совет для улучшения подготовки кадров в колледжах и вузах

Совет будет работать над тем, чтобы система образования соответствовала потребностям рынка труда

Фото: Мария Зверева

В Татарстане будет создан межведомственный координационный совет, который займется подготовкой кадров в сфере среднего и высшего образования. Это решение принял премьер-министр республики Алексей Песошин.

Совет будет работать над тем, чтобы система образования соответствовала потребностям рынка труда. Важной задачей станет разработка конкурса для распределения студентов на бюджетные места до 1 сентября 2025 года. Министерство образования и науки Татарстана будет составлять общий план приема студентов, чтобы понять, сколько и по каким направлениям будут учиться на бюджете.

В состав совета вошли ключевые фигуры, такие как заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева и министр образования Ильсур Хадиуллин. Также в него входят министры здравоохранения, строительства, культуры, труда и других ведомств.

В Татарстане 1 437 предприятий нуждаются в ускоренной подготовке кадров, и этот список с 2022 года увеличился почти в четыре раза. Среди крупных компаний, испытывающих нехватку специалистов, — КАМАЗ, «Татнефть», Казанский авиазавод и Международный аэропорт «Казань».

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что нехватка рабочих рук является серьезным ограничением для роста экономики страны.

Анастасия Фартыгина