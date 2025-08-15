Как защитить доход по вкладам на фоне снижения ставок: экспертное мнение

Все больше клиентов интересуются программами страхования процентов от потери дохода

Можно ли застраховаться от потери дохода по вкладам

В последние месяцы наблюдается уверенная тенденция к снижению ключевой ставки Центробанка. Это логичный шаг для стимулирования экономической активности, но он одновременно приводит к снижению многими банками процентов по вкладам. В этой ситуации вкладчики сталкиваются с двойной проблемой: с одной стороны, есть желание зафиксировать ставку на длительный срок, с другой — боязнь, что средства могут потребоваться раньше срока. Ведь при досрочном снятии вклада банк обычно не выплачивает начисленные проценты — клиент теряет доход.

Сейчас особенно важно находить решения, которые позволят сохранить доходность даже при необходимости забрать деньги раньше срока. И банковский рынок уже предлагает такие инструменты.

Например, все больше клиентов интересуются программами страхования процентов от потери дохода. Такие решения позволяют застраховать свои проценты по вкладам на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, когда вклад все же приходится закрыть досрочно.

Основные опасения вкладчиков связаны именно с жизненными рисками, которые невозможно предусмотреть: потеря работы, серьезное заболевание, утрата имущества. В таких ситуациях необходимость в деньгах возникает внезапно, и человек оказывается вынужден расторгнуть вклад, теряя все, что мог бы заработать на процентах.

Как это работает на практике?

Специалисты Банка ЗЕНИТ рассказывают о своей страховой программе «Проценты под защитой», которая направлена на решение этой проблемы. Она позволяет компенсировать до 400 000 рублей неполученного дохода по вкладам при досрочном расторжении по уважительным причинам: повреждение или утрата имущества, тяжелая болезнь, потеря работы, смерть близкого родственника и ряд других серьезных ситуаций.

Программа покрывает вклады не только в Банке ЗЕНИТ, но и в любых других банках, что делает ее универсальным инструментом защиты дохода для всех, кто привык формировать сбережения через депозиты.

Преимущества для вкладчиков очевидны:

защита процентов по вкладам от потерь;

расширенный список страховых рисков;

доступная стоимость — страховая премия начинается от 2 000 рублей за год;

высокий лимит компенсации — до 400 000 рублей.

«Оформление занимает всего несколько минут, а защита действует весь год — это особенно актуально сейчас, когда планировать расходы с учётом изменчивости внешней среды становится непросто», — подчеркивает Михаил Воронько, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ.

Подробнее познакомиться с условиями и оформить продукт можно на сайте банка.

Меньше рисков — больше выгоды

Снижение ставок делает выгодным размещение вкладов на длинные сроки, чтобы зафиксировать еще актуальные проценты. Но при этом важно защитить себя от потерь, если жизнь потребует срочно воспользоваться сбережениями. Программа «Проценты под защитой» помогает сохранить доход и финансовую стабильность даже в непредвиденных обстоятельствах. В современных реалиях это уже не роскошь, а важный элемент финансовой грамотности и заботы о своем будущем.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ