Рустам Минниханов принял участие в открытии Кыргызско-Российского экономического форума

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в официальном открытии VII Кыргызско-Российского экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.



Заявки на форум подали около 1,5 тыс. участников. По его итогам ожидается подписание соглашений на общую сумму более $250 млн. Российскую сторону на форуме представляет зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

До начала мероприятия татарстанский лидер посетил выставку, где была представлена российская и кыргызская продукция.

предоставлено пресс-службой раиса РТ

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам обеспечения цифрового суверенитета в рамках ЕАЭС, включая разработку и внедрение современных информационных технологий, а также защиту данных. Участники также обсудят вопросы промышленной кооперации и инвестиций, продовольственной безопасности, ситуацию на рынке труда, образование и молодежную политику.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл в Кыргызстан вчера. В рамках визита у него запланирован ряд встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов.



Галия Гарифуллина