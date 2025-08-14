Россиян предупредили о «школьных» мошеннических схемах в преддверии учебного года

Злоумышленники представляются завучами или председателями родительского комитета, просят перейти по ссылке и ввести свои персональные данные

Фото: Динар Фатыхов

В период подготовки к учебному году мошенники традиционно реализуют ряд разных схем. О них рассказал ТАСС директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (группа компаний «Солар») Александр Вураско.

К примеру, злоумышленники представляются завучами или председателями родительского комитета, просят перейти по ссылке и ввести свои персональные данные. Кроме того, они могут попросить назвать код из СМС.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Иная схема — создание мнимых интернет-магазинов, где товары для школьников представлены якобы с большими скидками. Родители, приобретающие там школьную форму или канцелярию, рискуют потерять средства. По словам эксперта, схемы не меняются кардинально, но могут быть вариативны в деталях.

— Злоумышленники стараются обеспечить максимально широкий охват аудитории потенциальных жертв, поэтому концептуально им интересен любой информационный повод, который может привлечь внимание людей. Первое сентября и подготовка детей к школе не является исключением, — подчеркнул Александр Вураско.

Напомним, недавно МВД предупредило о появлении новой схемы телефонного мошенничества, в которой детей используют для обмана родителей. Злоумышленники связываются с ребенком и, действуя под видом сотрудника банка или технической поддержки, заставляют несовершеннолетнего переводить денежные средства взрослых на подконтрольные им счета.

Галия Гарифуллина