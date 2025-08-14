ПСЖ впервые выиграл Суперкубок УЕФА
Французская команда одержала победу над английским «Тоттенхэмом»
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые победил в Суперкубке УЕФА. Команда обыграла английский «Тоттенхэм».
Основное время завершилось со счетом 2:2. Среди англичан отличились Микки ван де Вен и Кристиан Ромеро, среди французов — Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш.
В серии пенальти парижане одержали победу со счетом 4:3. У ПСЖ голы забили Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Ли Кан Ин и Нуно Мендеш, у «Тоттенхэма» — Доминик Соланке, Родриго Бентанкур и Педру Порру. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».