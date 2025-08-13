Atlantic: Трамп может принять условия России по урегулированию украинского конфликта

Издание предполагает, что в случае несогласия Киева с решением Вашингтона Трамп может «снова обрушить свой гнев на Зеленского»

Президент США Дональд Трамп, стремясь выполнить предвыборное обещание о прекращении войны, может согласиться на условия, предложенные Россией, независимо от интересов Украины. Об этом пишет Atlantic.

— Пообещав во время своей кампании положить конец войне, Трамп прежде всего очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия Путина вне зависимости от того, что хочет Украина, — пишет Atlantic.

Издание предполагает, что в случае несогласия Киева с решением Вашингтона Трамп может «снова обрушить свой гнев на Зеленского», что негативно скажется на возможностях ВСУ продолжать конфликт.

Напомним, ранее Кремль и Белый дом сообщили о планах проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предлагал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона не поддержала эту инициативу.

Путин заявлял о возможности встречи с Зеленским при наличии определенных условий, до создания которых, по его мнению, еще далеко. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что не пойдет на территориальные уступки в преддверии возможной встречи Путина и Трампа.

Рената Валеева