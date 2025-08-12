Зеленский заявил о непризнании решений саммита России и США на Аляске

«Говорить про Украину без Украины невозможно», — подтвердил он

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает решения, принятые на гипотетическом саммите между Россией и США на Аляске, если они будут касаться украинского вопроса и пройдут без участия представителей Киева. Об этом Зеленский заявил на форуме «Молодежь здесь», пишет ТАСС.

— Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает, — подчеркнул Зеленский.

Заявление украинского лидера последовало за информацией о возможной встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске 15 августа. Трамп выразил надежду на проведение такой встречи, а помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил планы ее проведения, отметив, что лидеры намерены сосредоточиться на обсуждении путей достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Ушаков также добавил, что Кремль ожидает проведения следующей встречи Путина и Трампа на российской территории.

Зеленский выразил надежду, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость участия Украины в любых переговорах, касающихся ее будущего, и учтет эту позицию.

Рената Валеева