Турецкий лоукостер AJet запретил использование пауэрбанков во время полета

Рекомендации последовали после инцидента с самолетом, который вернулся в Стамбул из-за потерянного пассажиром устройства

Фото: Реальное время

Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet ввела запрет на использование портативных зарядных устройств (пауэрбанков) во время полета. Об этом сообщает телеканал TRT Haber, пишет РИА «Новости».

Запрет введен по рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM). Аналогичное решение ранее приняла другая турецкая авиакомпания-лоукостер — Pegasus.

В заявлении AJet говорится, что во время полета запрещено использование портативных зарядных устройств с литиевыми батареями мощностью до 100 Вт/ч, а также электронных сигарет, запасных или внешних аккумуляторов. Эти предметы разрешено провозить только в ручной клади.

Для провоза литиевых батарей мощностью 100—160 Вт/ч потребуется разрешение авиакомпании, а аккумуляторы мощностью более 160 Вт/ч разрешено провозить в качестве багажа только при соблюдении определенных условий.

Реальное время / realnoevremya.ru

В начале августа министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что SHGM рекомендовало авиакомпаниям принять меры по запрету на использование пауэрбанков во время полета. Рекомендации последовали после инцидента с самолетом южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines, который вернулся в Стамбул из-за потерянного пассажиром пауэрбанка.

Ранее Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов с неотсоединяемыми литиевыми аккумуляторами как в багаже, так и в ручной клади.

Рената Валеева