Инфляция в России в июле 2025 года ускорилась до 0,57%

Потребительские цены в РФ выросли на 4,36%

Фото: Максим Платонов

Инфляция в России в июле 2025 года составила 0,57%, что выше показателя июня (0,20%), но ниже прогнозов аналитиков. Рост цен в июле обусловлен индексацией стоимости услуг ЖКХ, сообщает Росстат.

За период с января по июль 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 4,36%.



Годовая инфляция в июле 2025 года замедлилась до 8,79% с 9,40% в июне, что также оказалось ниже ожиданий аналитиков (8,99%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий влияние административных и сезонных факторов, в июле 2025 года составил 100,25% (в июне — 100,36%), в годовом выражении — 108,53% (после 108,70% в июне).

Вчера президент России Владимир Путин заявил о значительном замедлении инфляции в стране и улучшении прогнозов на конец года.

Рената Валеева