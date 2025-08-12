Путин: инфляция снизится до 6—7% к концу года, что ниже текущих прогнозов

Годовая инфляция в России к концу июля снизилась до 8,8% по сравнению с 10,3% в марте

Президент России Владимир Путин заявил о значительном замедлении инфляции в стране и улучшении прогнозов на конец года. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, годовая инфляция в России к концу июля снизилась до 8,8% по сравнению с 10,3% в марте.

— Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня — уже 9,4%, а по итогам июля это уже было 8,8%, — сказал он.

Путин также отметил, что, по текущим оценкам, динамика потребительских цен к концу года может достигнуть 6—7%, что ниже предыдущих прогнозов.

— К концу года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6—7%, то есть ниже предыдущих прогнозов, — указал Путин.

Напомним, ранее стало известно, что годовая инфляция в России в период с 29 июля по 4 августа замедлилась до 8,77%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 6,0—7,0% в 2025 году и вернется к целевому уровню в 4,0% в 2026 году.

Рената Валеева