Вдовам участников СВО могут разрешить бесплатно получать высшее образование

Законопроект позволит вдовам и вдовцам участников СВО поступать в вузы и ссузы без вступительных экзаменов

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий вдовам участников СВО возможность получения бесплатного высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в своем телеграм-канале.

Законопроект позволит вдовам и вдовцам участников СВО поступать в вузы и ссузы без вступительных экзаменов и на бесплатной основе.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул важность государственной поддержки, оказываемой семьям погибших участников СВО:

— Задача государства — сделать все для того, чтобы члены семей погибших участников СВО смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры и возможности для реализации в жизни.

Также разработан законопроект, направленный на сохранение мер поддержки для детей военнослужащих.

Рената Валеева