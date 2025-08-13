УНИКС начнет сезон Единой лиги ВТБ домашним матчем с «Пармой»

Единая лига ВТБ опубликовала календарь игр на сезон-2025/26

Фото: Динар Фатыхов

Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2025/26 год. Казанский УНИКС начнет свой путь в турнире домашним матчем против пермской «Пармы». Игра состоится 28 сентября в столице Татарстана. Время начала матча пока не утверждено.

Следующий матч УНИКС проведет на выезде 4 октября, где встретится с петербургским «Зенитом». Вернувшись домой, казанцы примут «Уралмаш» 11 октября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый матч против чемпионов прошлого сезона ЦСКА состоится 25 октября в Москве. Дома казанцы сыграют с ними 15 ноября.

Казанский баскетбольный клуб УНИКС третий раз подряд примет участие в Кубка Кондрашина и Белова. Предсезонный турнир пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.

Рената Валеева