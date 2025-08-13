Суд взыскал 35,5 млрд рублей с владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239»

Общая сумма исковых требований к владельцам и фрахтователям судов превышала 84,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал 35,48 млрд рублей в пользу госбюджета России с ЗАО «Волгатранснефть», владельца затонувшего танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».



Иск был подан Росприроднадзором в рамках разбирательств по факту крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море в декабре 2024 года. Общая сумма исковых требований к владельцам и фрахтователям судов превышала 84,9 млрд рублей.

Судебные разбирательства ведутся отдельно: в отношении ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239») на сумму более 35,48 млрд рублей и в отношении ООО «Кама Шиппинг» с ООО «Каматрансойл» (фрахтователь и владелец «Волгонефти-212» соответственно) на сумму более 49,46 млрд рублей.

Накануне суд уже взыскал 49,46 млрд рублей и 10 млн рублей госпошлины с ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл».

Напомним, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. Большая часть нефтепродуктов была собрана в короткие сроки, однако ущерб экологии был оценен в десятки миллиардов рублей.

Рената Валеева