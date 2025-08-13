Чемпионка России Кнороз: глава World Athletics Коу не любит россиян

Прыгунья с шестом не уверена в скором возвращении российских легкоатлетов на международную арену

Фото: Динар Фатыхов

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз обвинила президента World Athletics Себастьяна Коу в предрассудках в отношении россиян. Спортсменка уверена, что легкоатлеты будут возвращены на международную арену позже всех видов спорта из-за позиции главы World Athletics.

— Коу просто не любит россиян — и только! И ищет поводы со всех сторон, чтобы нас не допускать. Допинг — один из таких, — цитирует Кнороз «Чемпионат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В августе Кнороз победила в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Казани. Чемпионка страны показала результат в 4 метра 86 сантиметров — один из лучших в мире в текущем сезоне.

Зульфат Шафигуллин