Дизайнер назвал «Ак Барс» в числе самых стильных клубов КХЛ

Антипин считает, что «Ак Барс» и «Трактор» лучше всех работают в медийке

Фото: Динар Фатыхов

Известный спортивный дизайнер из студии Quberten Михаил Антипин назвал два самых стильных клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эксперт считает, что «Ак Барс» и «Трактор» лучше всех работают в медийном поле.

— Не очень люблю рейтинги, потому что они всегда субъективны, а я аффилированное лицо, ведь работаю с отечественным спортом. Но мне нравятся «Трактор» и «Ак Барс». И те и другие делают хорошую медийку, за ними интересно смотреть. Классный контент и мерч, — сказал Антипин «РБ Спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В понедельник «Ак Барс» провел презентацию новичков команды в парке «Черное озеро» в Казани. Клуб представил болельщикам Брендона Байро, Уайатта Калинюка, Михаила Бердина и Михаила Фисенко.

Зульфат Шафигуллин