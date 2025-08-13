Нижнекамскому району выделили дополнительное финансирование на 400 млн рублей

Деньги направят на оснащение социальных объектов

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамскому району Татарстана выделили дополнительное финансирование на оснащение социальных объектов. Общая сумма поддержки составила около 400 млн рублей. Соответствующее решение принял раис республики Рустам Минниханов, сообщает глава района Радмир Беляев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эти средства направят на:

ремонт и оснащение современным оборудованием Дворца спорта в Камских Полянах;

второй этап ремонта Дворца творчества детей и молодежи имени И.Х. Садыкова: обновление фасадов, создание современных лабораторий;

софинансирование ремонтных работ в лицее №35 и школе №7;

софинансирование ремонтных работ и частичное оснащение Детского биолого-экологического центра;

оснащение мебелью и оборудованием школы №11;

благоустройство детского сада «Сказка» и Простинской сельской школы.

— Это значимый вклад в развитие образования и спорта наших детей. Благодарим руководство Татарстана и лично Рустама Нургалиевича за помощь и поддержку в решении социально значимых задач, — написал в своем телеграм-канале Беляев.

Напомним, также в Нижнекамске планируется строительство нового 15-этажного общежития для студентов Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ). Новое общежитие, рассчитанное на 388 мест, будет расположено рядом с главным корпусом НХТИ. Начало строительных работ запланировано на 2026 год. На сегодняшний день в НХТИ обучается около 2 тыс. студентов.

Елизавета Пуншева