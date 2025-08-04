В Нижнекамске построят 15-этажное общежитие для студентов НХТИ

Новое общежитие, рассчитанное на 388 мест, будет расположено рядом с главным корпусом НХТИ

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнекамске планируется строительство нового 15-этажного общежития для студентов Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ). Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев.

Новое общежитие, рассчитанное на 388 мест, будет расположено рядом с главным корпусом НХТИ. Начало строительных работ запланировано на 2026 год. На сегодняшний день в НХТИ обучается около 2 тыс. студентов.

— Приехать на обучение в Нижнекамск хотят абитуриенты из соседних республик, но надо обеспечить общежитие. Вот сейчас хорошая история, что мы завершим проектирование, получим экспертизу и планируем на следующий год начать строительство современного общежития на базе НХТИ, — отметил Радмир Беляев.

В 2024 году был обновлен главный корпус института, на что было выделено около 2 млрд рублей. В настоящее время ведется капремонт в корпусе Б. Реновация корпуса В запланирована на 2027 год.



Проектирование нового кампуса Университета Иннополис может стартовать уже в 2026 году.

Рената Валеева