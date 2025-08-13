В Казани в лестничный проем с 8 на 1 этаж упал 1,5-годовалый ребенок

Мальчика госпитализировали

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Казани в лестничный проем с восьмого на первый этаж упал полуторогодовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня около 7.20 в одном из многоквартирных домов на улице Зорге мальчик, оставшись без присмотра, упал в лестничный проем с восьмого этажа на первый. Ребенок госпитализирован.

предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Казани Рустем Сибагатуллин.

Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки.



Елизавета Пуншева