В Казани в лестничный проем с 8 на 1 этаж упал 1,5-годовалый ребенок

10:28, 13.08.2025

Мальчика госпитализировали

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Казани в лестничный проем с восьмого на первый этаж упал полуторогодовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня около 7.20 в одном из многоквартирных домов на улице Зорге мальчик, оставшись без присмотра, упал в лестничный проем с восьмого этажа на первый. Ребенок госпитализирован.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Казани Рустем Сибагатуллин.

Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки.

