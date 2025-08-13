Минэкономики Татарстана поддержало упрощение расширения ОЭЗ

Новые правила ориентированы на привлечение инвесторов

Фото: Артем Дергунов

Замминистра экономики Татарстана Динар Шакиров поддержал предложение федерального ведомства об упрощении процедуры расширения особых экономических зон для привлечения инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсант».

На данный момент новые ОЭЗ могут расширяться только после первой оценки эффективности через несколько лет после открытия. В Татарстане есть созданная в этом году площадка, на которую хочет войти крупный инвестор. Однако расширить ее, согласно текущим правилам, можно только через два года. По словам Шакирова, к тому времени инвестор уже, скорее всего, уйдет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Российское Минэкономики предлагает разрешить расширение территории не только старым эффективным ОЭЗ, но и новым площадкам, если на них планируются проекты от 20 млрд рублей. Также есть идея повысить минимальный порог инвестиций для промышленных проектов с 120 до 150 млн рублей и ограничить срок вложения заявленных средств десятью годами.

Напомним, в Татарстане будет создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина». Площадка расположится в Заинском муниципальном образовании и сосредоточится на развитии биотехнологий. Планируется, что к 2034 году резиденты «Зеленой долины» инвестируют более 15 млрд рублей и создадут 444 рабочих места. Среди проектов, которые будут реализованы: переработка льна и хлопка в биоволокно, а также производство сорбентов и удобрений.

Первые инвесторы уже проявили интерес к проекту. Шесть компаний подтвердили готовность реализовать свои проекты на территории ОЭЗ. Общий объем инвестиций за первые три года (2025—2027) составит 11,075 млрд рублей.

Елизавета Пуншева