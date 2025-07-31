Новая ОЭЗ «Зеленая долина» в Заинском районе уже привлекла шесть резидентов — депутат Топилин

Объем запланированных инвестиций с накопленным итогом до 2027 года — более 11 миллиардов

Фото: Артем Дергунов

Важное соглашение подписано между Правительством России, Кабинетом министров Татарстана и администрацией Заинского района о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина». Документ получил одобрение на федеральном уровне. Об этом сообщил депутат ГД РФ Максим Топилин в своем телеграм-канале.

К 2034 году ожидается поступление в бюджет более 9,8 млрд рублей налоговых отчислений от резидентов и управляющей компании.



Первые инвесторы уже проявили интерес к проекту. Шесть компаний подтвердили готовность реализовать свои проекты на территории ОЭЗ. Общий объем инвестиций за первые три года (2025—2027) составит 11,075 млрд рублей.

Приоритетные направления развития зоны включают производство льняного волокна, выпуск сорбентов, изготовление биоудобрений, производство хелатных форм биогенных элементов и переработку лубяных культур.

ОЭЗ расположится в Заинском муниципальном образовании и сосредоточится на развитии биотехнологий. Планируется, что к 2034 году резиденты «Зеленой долины» инвестируют более 15 млрд рублей и создадут 444 рабочих места. Среди проектов, которые будут реализованы: переработка льна и хлопка в биоволокно, а также производство сорбентов и удобрений.

Напомним, что о создании новой ОЭЗ в Татарстане заговорили еще в начале июня 2025 года. Это решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы, которую возглавил вице-премьер Александр Новак.



Дмитрий Зайцев