Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На софинансирование реконструкции перрона аэропорта Казани выделили 3,75 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты РФ о результатах проверки исполнения федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в Росавиации.

В прошлом году ведомству направили 14,8 млрд рублей из резервного фонда. Кроме аэропорта Казани деньги получили аэропорты юга и центральной части РФ для частичного возмещения расходов в связи с временными ограничениями на полеты — 11 млрд рублей. Еще 0,007 млрд рублей предоставили из-за повышения цен на строительные ресурсы для корректировки контрактов по мероприятиям реконструкции в аэропорту «Домодедово».

Напомним, перрон расширили перед саммитом БРИКС в Казани. Также тогда была закуплена новая техника, включая перронный автобус, аэродромный тягач для буксировки самолетов, шесть авиационных трапов и автомобили для обслуживания туалетных и водяных систем.

Недавно стартовало строительство нового терминала аэропорта. Стоимость масштабного проекта оценивается в 20 млрд рублей.

Денис Петров