Источник: Киев готовит провокацию для срыва саммита Путина и Трампа

ВСУ планируют удар с применением БПЛА и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице

Фото: Динар Фатыхов

Киевский режим готовит провокацию, направленную на срыв запланированных на 15 августа российско-американских переговоров. Об этом пишет Минобороны, ссылаясь на свой источник.

11 августа в город Чугуев Харьковской области СБУ доставила группу иностранных журналистов под предлогом подготовки репортажей о жителях прифронтовой зоны.

Согласно информации, непосредственно перед саммитом, намеченным на пятницу, ВСУ планируют удар с применением БПЛА и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице. Целью удара станет большое количество жертв среди гражданского населения, которое должны будут «зафиксировать» завезенные западные журналисты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате этой провокации ответственность за жертвы среди гражданских лиц планируется возложить на Вооруженные силы России, чтобы создать негативный медийный фон и сорвать российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, проведут встречу на Аляске 15 августа. Основной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.



Рената Валеева