The New Yorker: семья Трампа заработала $3,4 млрд за время его президентства

Он монетизировал президентство «больше, чем кто-либо из занимавших Белый дом»

Журнал The New Yorker опубликовал расследование, согласно которому состояние Дональда Трампа и его семьи увеличилось на $3,4 млрд за два срока его президентства (с 2017 года). Издание отмечает, что монетизация происходила за счет коммерческих инициатив, охватывающих широкий спектр секторов — от недвижимости и Ближнего Востока до криптовалют и медиа.

Согласно расследованию, доходы от поместья Мар-а-Лаго значительно выросли, а продажа отеля Trump International в Вашингтоне едва покрыла расходы.

Зять Трампа Джаред Кушнер активно работал на Ближнем Востоке, привлекая инвестиции в свою компанию Affinity Partners. Несмотря на первоначальные планы привлечь $2 млрд от Саудовского суверенного фонда благосостояния, ему удалось получить только $320 млн. Семья Трампа также заключила новые лицензионные сделки в Персидском заливе, получив суммарную прибыль в размере $105,8 млн.

Криптовалютный рынок стал особенно прибыльным для семьи Трампа. Продажа токенов NFT принесла $14,4 млн, а запуск World Liberty Financial — $412,5 млн. Совокупная прибыль от «крипты», по оценкам The New Yorker, составила порядка $2,36 млрд.

Социальная сеть Truth Social, созданная после блокировки аккаунтов Трампа в других социальных сетях, привлекла $293 млн инвестиций. Однако компания столкнулась с убытками, превышающими $400 млн за последний год, и предполагаемая прибыль Трампа от этого проекта оценивается в $25 млн.

Кроме того, Трампу удалось получить прибыль от материалов СМИ, в частности, от урегулирования исков о клевете. Совокупную сумму выплат The New Yorker оценил в $91 млн, включая $28 млн, заработанные Меланией Трамп на съемках документального фильма.

The New Yorker заключает, что, с учетом других проектов, семейству Трампа удалось заработать порядка $3,4 млрд за два президентских срока с 2017 года. Питер Бейкер из The New York Times заявил, что Трамп монетизировал президентство «больше, чем кто-либо из занимавших Белый дом».

Рената Валеева