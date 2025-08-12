В Казани начали бороться с непристегнутыми ремнями водителей

Фото: Реальное время

В связи с ростом числа пострадавших в ДТП, вызванным пренебрежением ремнями безопасности, ГАИ Казани объявила о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Ремень безопасности». Об этом пишет пресс-служба.

За первые семь месяцев 2025 года в Казани было зарегистрировано 668 ДТП, в которых пострадали 803 человека и 10 погибли. Анализ аварийности показал, что одна из основных причин, приводящих к тяжелым последствиям, — игнорирование водителями и пассажирами ремней безопасности.



За нарушение этого правила предусмотрен административный штраф в размере 1 500 рублей.



Рената Валеева