Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией

Но страна не намерена облегчать ее пересечение

Эстония пока не видит оснований для закрытия границы с Россией, но и не намерена облегчать ее пересечение. Об этом заявил канцлер министерства внутренних дел Эстонии Тармо Миилитс, пишет «Интерфакс».

— Министерство внутренних дел Эстонии ежедневно и внимательно следит за ситуацией на пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа. Если бы Россия использовала здесь миграционное давление в качестве оружия гибридной войны, (...) то мы были бы готовы закрыть наши пункты пропуска. Пока для этого нет никаких оснований, — приводит во вторник его слова портал телерадиокомпании ERR.

Миилитс объяснил многочасовые очереди на прохождение границы в российскую сторону закрытием всех пунктов пропуска на границе с Россией Финляндией.

В настоящее время 8% пересекающих границу в Нарве составляют граждане Финляндии. По данным МВД Эстонии, за первые семь месяцев текущего года через пункт пропуска Нарва прошли 370 558 человек, из которых около 30 000 — финны.

Канцлер МВД также отметил, что после прекращения авиасообщения между Евросоюзом и Россией многие граждане предпочитают возвращаться домой через эстонские пограничные пункты, что также увеличивает время ожидания в очередях.



Рената Валеева