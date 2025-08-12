Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией
Но страна не намерена облегчать ее пересечение
Эстония пока не видит оснований для закрытия границы с Россией, но и не намерена облегчать ее пересечение. Об этом заявил канцлер министерства внутренних дел Эстонии Тармо Миилитс, пишет «Интерфакс».
— Министерство внутренних дел Эстонии ежедневно и внимательно следит за ситуацией на пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа. Если бы Россия использовала здесь миграционное давление в качестве оружия гибридной войны, (...) то мы были бы готовы закрыть наши пункты пропуска. Пока для этого нет никаких оснований, — приводит во вторник его слова портал телерадиокомпании ERR.
Миилитс объяснил многочасовые очереди на прохождение границы в российскую сторону закрытием всех пунктов пропуска на границе с Россией Финляндией.
В настоящее время 8% пересекающих границу в Нарве составляют граждане Финляндии. По данным МВД Эстонии, за первые семь месяцев текущего года через пункт пропуска Нарва прошли 370 558 человек, из которых около 30 000 — финны.
Канцлер МВД также отметил, что после прекращения авиасообщения между Евросоюзом и Россией многие граждане предпочитают возвращаться домой через эстонские пограничные пункты, что также увеличивает время ожидания в очередях.
