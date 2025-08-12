«Рубин» объявил состав на матч с «Зенитом» в Кубке России

Даку остался в запасе

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» обнародовал состав на матч с «Зенитом» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени.

Тренерский штаб Рашида Рахимова с первых минут выставил полурезервный состав. Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку остался в запасе.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Ломовицкий, Грицаенко, Нижегородов, Тесленко, Кабутов — Йочич, Зотов, Апшацев — Мукба, Юкич.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между «Зенитом» и «Рубином» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» в 18.30 по московскому времени. Ранее обе команды стартовали в нынешнем розыгрыше Кубка России с победы в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ.

В текущем сезоне «Рубин» и «Зенит» встречались в Казани в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), игра закончилась вничью — 2:2.

Зульфат Шафигуллин