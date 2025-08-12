Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на среду, 13 августа

17:29, 12.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на среду, 13 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,2 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подешевел на 0,09 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,87 рубля;
  • евро — 92,86 рубля;
  • юань — 11,06 рубля.
Рената Валеева

